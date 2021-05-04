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Пандемия COVID-19

В Швеции около 6 тыс. человек заразились коронавирусом уже после вакцинации

При этом из 700 тыс. полностью привитых 1 624 человека заболели COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 4 мая. /ТАСС/. Более 5,9 тыс. (0,3%) из более 2 млн человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса в Швеции, заразились по крайней мере через три недели после прививки. Из них 20 попали реанимацию, 187 человек умерли, свидетельствуют опубликованные во вторник данные шведского управления здравоохранения.

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Из 700 тыс. полностью привитых заболели 1 624 человека (0,2%), в отделениях интенсивной терапии проходили лечение шестеро, а умерли 67 граждан.

Данные также показывают, что риск потребности в интенсивной терапии и летального исхода у тех, кто прошел вакцинацию и заболел, меньше, чем у невакцинированных.

"Ни одна вакцина не исключает возможности заболеть. Однако число серьезных случаев невелико с учетом масштабов распространения инфекции и числа вакцинированных", - прокомментировал ситуацию главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель.

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ШвецияПандемия COVID-19
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