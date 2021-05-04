В Швеции около 6 тыс. человек заразились коронавирусом уже после вакцинации

СТОКГОЛЬМ, 4 мая. /ТАСС/. Более 5,9 тыс. (0,3%) из более 2 млн человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса в Швеции, заразились по крайней мере через три недели после прививки. Из них 20 попали реанимацию, 187 человек умерли, свидетельствуют опубликованные во вторник данные шведского управления здравоохранения.
Из 700 тыс. полностью привитых заболели 1 624 человека (0,2%), в отделениях интенсивной терапии проходили лечение шестеро, а умерли 67 граждан.
Данные также показывают, что риск потребности в интенсивной терапии и летального исхода у тех, кто прошел вакцинацию и заболел, меньше, чем у невакцинированных.
"Ни одна вакцина не исключает возможности заболеть. Однако число серьезных случаев невелико с учетом масштабов распространения инфекции и числа вакцинированных", - прокомментировал ситуацию главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель.