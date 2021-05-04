Минздрав отметил рост числа травм и отравлений на майских праздниках

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Рост случаев получения травм и числа отравлений отмечается в России по итогам трех нерабочих дней, чаще всего это связано со злоупотреблением алкоголем. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещание с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"По итогам трех нерабочих дней мы, к сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев. Эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем", - сказал он.

Мурашко призвал россиян в период праздников проявлять благоразумие и сдержанность. "Не злоупотребляйте алкоголем, это позволит сохранить здоровье и избежать непредсказуемых негативных последствий", - отметил он.

В Минздраве добавили, что медицинские учреждения и служба скорой помощи до конца майских праздников продолжат работу в усиленном режиме.