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Минздрав отметил рост числа травм и отравлений на майских праздниках

Чаще всего это связано со злоупотреблением алкоголем, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Рост случаев получения травм и числа отравлений отмечается в России по итогам трех нерабочих дней, чаще всего это связано со злоупотреблением алкоголем. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещание с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"По итогам трех нерабочих дней мы, к сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев. Эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем", - сказал он.

Мурашко призвал россиян в период праздников проявлять благоразумие и сдержанность. "Не злоупотребляйте алкоголем, это позволит сохранить здоровье и избежать непредсказуемых негативных последствий", - отметил он.

В Минздраве добавили, что медицинские учреждения и служба скорой помощи до конца майских праздников продолжат работу в усиленном режиме.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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