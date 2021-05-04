{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурашко предложил прививать пациентов от COVID-19 перед выпиской из стационаров

Речь идет о добровольной вакцинации граждан из групп риска
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов из групп риска перед их выпиской из стационара.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения", - сказал он во вторник на селекторном совещание с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Министр подчеркнул, что вакцинация при этом должна быть добровольной. По его словам, через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства.

Мурашко также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается напряженной, поэтому решения о смягчении ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. "Сегодня нам важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к возбудителю, активно развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы высокого риска осложненного течения COVID-19", - добавил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Шрифт для людей с дислексией появился в приложении "Честный знак"
Это первый русскоязычный шрифт, функционал которого позволяет изменять отдельные элементы с учетом особенностей каждого человека с дислексией
Читать полностью