Мурашко предложил прививать пациентов от COVID-19 перед выпиской из стационаров

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов из групп риска перед их выпиской из стационара.

"Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения", - сказал он во вторник на селекторном совещание с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Министр подчеркнул, что вакцинация при этом должна быть добровольной. По его словам, через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства.

Мурашко также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается напряженной, поэтому решения о смягчении ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. "Сегодня нам важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к возбудителю, активно развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы высокого риска осложненного течения COVID-19", - добавил он.