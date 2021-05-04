Московские организации предлагают более 11 тыс. рабочих мест для людей с инвалидностью

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Московские организации предлагают свыше 11 тыс. рабочих мест для людей с инвалидностью, а в базе службы занятости столицы содержатся более 6 тыс. таких предложений. Как служба занятости помогает людям с инвалидностью найти работу, с какими трудностями они сталкиваются при ее поиске - в материале ТАСС.

Трудоустройство людей инвалидностью требует создания особых условий работы. Обеспечить эти требования работодатели готовы не всегда. Кроме того, многие из них не знают, какие необходимо принять меры для соблюдения законодательства в части найма людей с инвалидностью, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, отметив, что служба занятости постоянно взаимодействует с компаниями и помогает им понять, как правильно создать рабочие места, а карьерные эксперты представляют подготовленного кандидата и рассказывают, как его можно вовлечь в рабочий процесс. За четыре месяца 2021 года работу нашли уже 534 кандидата, а в прошлом году удалось трудоустроить свыше 1,4 тыс. человек с инвалидностью с помощью службы занятости.

"Сегодня в московских организациях доступно свыше 11 тыс. квотируемых рабочих мест для кандидатов с инвалидностью. В базе службы занятости города Москвы более 6 тыс. вакансий для людей с ограниченными возможностями. <…> Многие работодатели стремятся расширять возможности трудоустройства различных категорий граждан и создают у себя в компаниях инклюзивную среду", - сказали в департаменте. Кроме того, дистанционный режим работы продолжает оставаться востребованным у работодателей. В банке вакансий службы занятости около 18 тыс. таких предложений, в том числе и для людей с инвалидностью.

Служба занятости Москвы также занимается подбором вакансий с удаленной занятостью. В пресс-службе отметили, что отбор по трудоустройству на базе центра "Моя карьера" в онлайн-формате, впервые организованный во период самоизоляции в 2020 году, стал удобным и востребованным в первую очередь у людей с инвалидностью. Более 600 человек приняли участие в 76 открытых отборах с представителями 39 организаций, среди которых РЖД, Johnson & Johnson, "Яндекс.Еда", Huawei и другие.

Система комплексного сопровождения

"В службе занятости выстроена система комплексного сопровождения трудоустройства людей с инвалидностью, начиная с составления резюме и определения карьерного сценария, заканчивая адаптацией в новом коллективе и поддержкой в течение испытательного срока. Наши карьерные эксперты, используя различные HR-инструменты, помогают кандидату разобраться в рынке труда и научиться современным технологиям поиска работы и трудоустройства", - отметил собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что служба занятости реализует проект "Топ-500 резюме" для мотивированных на трудоустройство лиц с инвалидностью. Каждому соискателю карьерные эксперты подготавливают индивидуальное портфолио, которое включает в себя деловую профессиональную фотографию или видеовизитку, сопроводительное письмо с результатами тестирования на профориентацию и оценки личных компетенций. Работодателям предоставляется доступ к базе портфолио, что позволяет познакомиться с будущим сотрудником до личной встречи.

"Служба занятости ведет работу с компаниями в части корректировки требований к соискателям с инвалидностью. В рамках проекта мы предлагаем работодателям ознакомиться со всей базой кандидатов, максимально подходящих по опыту и квалификации, скорректировать требования вакансии под возможности и профессиональный уровень наиболее подходящих специалистов", - добавили в пресс-службе.

Специальные мастерские

В пресс-службе также отметили, что некоторые социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в Москве оказывают содействие в вопросах занятости и сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью. Например, в 2020 году НКО в рамках конкурса "Москва - добрый город" было предоставлено 17 помещений для работы специализированных ремесленных мастерских и творческих студий.

"Мы занимаемся трудовой занятостью людей с ментальной инвалидностью. <…> У нас в мастерских есть два направления. Это такой масс-маркет, какие-то корпоративные заказы. У нас очень много печати на ткани, термокружки с декоративными ставками они делают, сумки шопперы. Вся эта экопродукция, которая сейчас достаточно популярная. И второе направление - это арт-объекты. Например, нас сейчас взяли на выставку на "Винзаводе". Сейчас еще одна выставка будет тоже в центре - в галерее ArtNelly", - сообщила ТАСС менеджер художественных и ремесленных мастерских "Окоём" Наталья Давыдова.

Она отметила, что благодаря мастерским у людей с инвалидностью "поднимается самооценка, появляется желание продолжать изготавливать изделия и арт-объекты". "В мастерских люди доделывают что-то до конца, и они видят результат своей работы. <…> Когда человек видит, что он делает что-то, что нравится не только ему, что имеет спрос, кто-то это покупает, кто-то на это смотрит, то у него, конечно, появляется другая совершенно самооценка и желание что-то делать и развиваться", - добавила Давыдова.