"Ъ": кабмин обсуждает снижение нештрафуемого порога превышения скорости

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. МВД и Минтрансу РФ поручено до 1 августа подготовить и предоставить в правительство согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Соответствующее поручение дал ведомствам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет Хуснуллин.

Официальный представитель вице-премьера подтвердил изданию, что такое поручение было дано и находится в стадии проработки.

По данным "Коммерсанта", инициатором возобновления обсуждения данной темы выступил заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, также входящий в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения. "Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения", - приводит газета выдержки из полученного ей заявления пресс-службы столичного департамента транспорта.

Хуснуллин, как отмечает издание, дал еще ряд поручений, связанных с дорожным движением, среди которых - разработка МВД и Минтрансом мер по снижению числа выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей за рулем, проработка МВД и Минпросвещения вопроса об изменении примерных программ подготовки водителей в автошколах и подготовка Минюстом и МВД предложений по "ограничению юридически значимых действий" для граждан, не оплачивающих в срок штрафы. Кроме того, субъекты РФ получили рекомендацию применять на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС, информирует газета.

В ноябре 2020 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что МВД выступает категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, добавив, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП. Также Колокольцев отметил, что на безопасность дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей.