Власти Ирака вводят всеобщий комендантский час с 12 по 22 мая

КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Ирака приняло решение о введении всеобщего комендантского часа в стране с 12 по 22 мая в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба иракского кабмина во вторник.

"Кабинет министров на заседании во вторник согласился с рекомендациями Верховного национального комитета по вопросам здравоохранения о введении всеобщего комендантского часа на десять дней - с 12 по 22 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в заявлении, "решение о всеобщем комендантском часе предполагает закрытие торговых центров, ресторанов, кафе, кафетериев, кинотеатров, парков, бассейнов, отмену свадебных торжеств, спортивных мероприятий и так далее; вводится запрет на собрания людей в любых формах и количествах".

Помимо этого, по данным портала Baghdad Al Youm, правительство страны постановило приостановить все очные занятия в школах и вузах страны и перейти на удаленный формат обучения.

По последним данным минздрава республики, число случаев заражения коронавирусом в Ираке достигло 1 086 141. Количество смертельных исходов от последствий заболевания COVID-19 составляет 15 608.