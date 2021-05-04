Шрифт для людей с дислексией появился в приложении "Честный знак"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал и внедрил первый адаптивный шрифт для пользователей мобильного приложения "Честный знак" с дислексией, сообщает во вторник пресс-служба оператора маркировки.

"Центр развития перспективных технологий разработал особый шрифт для людей с дислексией и внедрил его в мобильное приложение "Честный знак". Это первый русскоязычный шрифт, который можно настраивать с учетом особенностей каждого человека с дислексией", - пояснили в пресс-службе.

Работа над проектом по созданию шрифта началась еще в августе 2020 года, в разработке участвовали специалисты-шрифтовики и организации, занимающиеся изучением этой особенности. Во время подготовки было проведено более 100 интервью с людьми с дислексией.

"К нам обратились пользователи, которые сообщили, что сталкиваются с проблемой в восприятии данных, отраженных обычным шрифтом. ЦРПТ решил помочь таким потребителям и внедрить в приложение "Честный знак" специальный шрифт. В процессе изучения проблематики стало понятно, что глаз каждого человека с дислексией уникален, и типовое решение подойдет не всем. Тогда мы вместе со специалистами и экспертами расширили функционал шрифта и добавили в него возможность изменять отдельные элементы: толщину знаков, расстояние между ними и другие. Тесты показали хорошие результаты - гибкий режим позволил добиться высокого уровня восприятия информации", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Проверить легальность товаров потребители могут с помощью приложения "Честный Знак" при сканировании кода маркировки. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.