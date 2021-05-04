Фестиваль бега на горном курорте "Роза Хутор" установил рекорд по количеству участников

СОЧИ, 4 мая. /ТАСС/. Фестиваль бега Rosa Run, прошедший 1-4 мая на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи, собрал 3,2 тыс. участников, что стало рекордом за историю проведения фестиваля. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

"С 1 по 4 мая прошел шестой фестиваль бега Rosa Run, который стал самым массовым за годы проведения мероприятия. В нем приняли участие 3,2 тыс. спортсменов и любителей бега со всех уголков страны", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что 2,3 тыс. человек приняли участие в фестивале впервые.

В первый фестивальный день участники совершили семикилометровый забег на вершину Роза Пик. Во второй день прошел командный квест, в третий - карнавальный забег. Завершили фестиваль во вторник сразу две дистанции - протяженностью 8 и 26 км.

Как отметил директор фестиваля Андрей Кавун, вокруг мероприятия уже сформировалось спортивное комьюнити, поскольку из года в год приезжают постоянные участники с семьями, друзьями, детьми. "Количество и география постоянно растут. Мы уже открыли регистрацию на седьмой фестиваль, и я с огромным удовольствием всех на него приглашаю", - приводит пресс-служба курорта слова Кавуна.

Как уточнили в пресс-службе курорта, седьмой фестиваль бега Rosa Run пройдет с 1 по 4 мая 2022 года.