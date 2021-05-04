Власти США заявили, что обсуждают с партнерами введение паспортов вакцинации

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут исходить из соблюдения принципа равенства при возобновлении поездок после пандемии, в том числе касательно вопроса паспортов вакцинации. Об этом заявил глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас, выступая во вторник на ежегодной конференции Совета Америк, которая проходит в онлайн-формате.

"Мы отслеживаем ситуацию каждую минуту, каждый день в плане того, как мы можем наилучшим образом соблюсти баланс [между безопасностью поездок и экономической составляющей], - сказал он. - Но мы также стремимся достичь еще одной очень важной основы - равенства. Любые принимаемые меры по организации поездок или по восстановлению экономики [от последствий пандемии коронавируса] основываются на принципах равенства".

"Мы рассматриваем все опции, но не приняли решение о введении паспортов вакцинации, - отметил глава МВБ. - Мы обеспокоены касательно доступа к таким паспортам, равенства. Эти дискуссии продолжаются, мы обсуждаем это откровенно с частным сектором и международными партнерами".

Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.

Совет Америк - это базирующаяся в США неправительственная организация, объединяющая крупные компании частного сектора, работающие в Западном полушарии.