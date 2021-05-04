Посол в РФ заявил, что Турция рассмотрит вопрос об отмене ПЦР-тестов для россиян

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Турция может рассмотреть вопрос об отмене ПЦР-тестов для российских туристов, когда в России повысится уровень вакцинации населения. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

"В будущем, когда уровень вакцинации в России увеличится и вакцина "Спутник V" начнет использоваться в Турции, освобождение российских туристов при въезде в Турцию от ПЦР-теста может быть вынесено на повестку дня", - сказал он.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.