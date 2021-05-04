В Севастополе расширят подъезд к будущему культурному кластеру

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Подъездную дорогу к создающемуся в Севастополе культурному кластеру на мысе Хрустальный расширят, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в рабочей поездке в Крыму.

"Всю улицу Капитанскую мы внимательно посмотрели в нескольких вариантах ее расширения. Нашли наиболее оптимальный, сейчас идет проектирование. Понятно, что там есть вопросы, связанные со сносом. Проект планировки готов, утверждается. Улицу Капитанскую будем расширять, чтобы люди могли подъезжать", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что культурный центр будет центром притяжения. "[Однако] надеяться, что туда приедешь на машине, оставишь там машину и пойдешь гулять, такого не будет. Надо приехать, высадить пассажиров, либо общественным транспортом, либо на такси. Благоустройство около обелиска очень хорошо сделано - около памятника примирению", - добавил Хуснуллин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что улицу Капитанскую намерены расширить до трех полос, организовав реверсивное движение. "Сейчас делается лучшее наложение на существующий проект планировки с учетом большого парка, который будет охватывать всю зону. В первую очередь, благоустройство парка - это будет более 40 га. Сейчас это тоже будет проектироваться", - уточнил он.

Разрешения на строительство двух зданий кластера, в том числе хореографической академии, уже получены, сообщил губернатор. "На театре сейчас идут подготовительные работы, завершаются. Пока дорабатывается проект сводной зоны охраны памятника. В ближайшее время он будет закончен, будет выдано разрешение на строительство, и строители перейдут к активной фазе работ", - сказал Развожаев.

О кластере

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театральных и хореографических училищ России, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.