Художник Павел Крисевич получил 10 суток ареста за акцию с картинами в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Художник-акционист Павел Крисевич, задержанный в Санкт-Петербурге за организацию несогласованной выставки картин на улице, получил 10 суток административного ареста по решению суда. Об этом сообщила ТАСС адвокат Луиза Магомедова.

"Павлу Крисевичу назначено 10 суток ареста", - сказала адвокат правозащитного объединения "Апология протеста" Магомедова. Решение по задержанной вместе с Крисевичем активистке Анастасии Михайловой пока не вынесено.

Крисевича и Михайлову задержали в Петербурге в воскресенье после выставки картин, которую он решил провести в центре Петербурга. Магомедова сообщала ТАСС, что в отношении Крисевича составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), которая предусматривает арест до 30 суток, штраф в размере до 300 тыс. рублей или до 200 часов обязательных работ.

В отношении Михайловой составили протокол по части 2 той же статьи КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").

Крисевич в этом году на Арбате в Москве забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. Крисевича отчислили после перформанса из Российского университета дружбы народов (РУДН). В феврале он подавал иск о восстановлении в Гагаринский суд столицы, однако суд признал отчисление законным.

Также Крисевич 5 ноября прошлого года провел акцию на Лубянке в Москве, где сымитировал распятие. Его задержали, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.