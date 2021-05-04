Посол в РФ назвал вакцинацию "Спутником V" в Турции подспорьем в улучшении ситуации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Использование российского препарата от коронавируса "Спутник V" в Турции позволит повысить уровень вакцинации, что впоследствии положительно скажется на общей эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил ТАСС посол Турции в России Мехмет Самсар.

"Вакцина "Спутник V" была одобрена для экстренного использования Агентством Турции по лекарственным средствам и медицинским устройствам, - отметил он. - В ближайшие дни мы станем свидетелями того, что уровень вакцинации вырастет еще больше с появлением вакцины "Спутник V" в Турции".

Посол также напомнил, что за последние недели Турция приняла ряд мер по борьбе с неблагоприятными эпидемическими условиями в стране, включая комендантский час. "Одновременно стремительно продолжается вакцинация населения от COVID-19. Турция, где по состоянию на 1 мая было сделано около 24 млн прививок, входит в число ведущих стран мира по уровню вакцинации. По состоянию на 3 мая мы занимаем 9 место в мире по численности населения, вакцинированного обеими дозами на 100 жителей. Мы находимся на 7 месте в мире по количеству примененных вакцин", - подчеркнул дипломат.

Власти Турции ввели во всей стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая в связи с резким скачком распространения коронавируса. Закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Междугородные поездки осуществляются по обязательному разрешению, общественный транспорт работает с 50-процентной загруженностью.