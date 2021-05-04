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Суд в Италии обязал Pfizer выплатить €500 тыс. за побочный эффект от лекарства

Препарат для облегчения симптомов болезни Паркинсона в качестве побочных эффектов вызвал у пациента зависимость от азартных игр и гиперсексуальность, сообщило агентство ANSA

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Суд в Италии постановил, что филиал американской фармацевтической компании Pfizer в стране должен выплатить полмиллиона евро в качестве компенсации экономического и морального ущерба 60-летнему пациенту, принимавшему препарат для облегчения симптомов болезни Паркинсона. Как сообщает во вторник агентство ANSA, лекарство вызвало в качестве побочных эффектов зависимость от азартных игр и гиперсексуальность.

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По информации агентства, рассматривавший дело апелляционный суд Милана подтвердил решение первичной судебной инстанции. Как указывает ANSA, в ходе экспертизы было подтверждено появление указанных побочных эффектов после приема препарата Cabaser. Мужчина, у которого была диагностирована болезнь Паркинсона в 1999 году, когда ему было 40 лет, употреблял его в период с 2001 по 2006 год. Pfizer указал подобные побочные эффекты только в 2007 году.

Рассмотрение этого дела началось в 2015 году. Как указывает газета Corriere della Sera, в Италии подобное судебное решение принимается впервые, в то время как в США и Австралии уже были такие вердикты.

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