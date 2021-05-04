В Думе предложили запретить причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесен в нижнюю палату парламента РФ. Автором документа, текст которого размещен во вторник в думской электронной базе данных, стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").

"Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями", - указывается в пояснительной записке к законопроекту. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

В документе уточняется, что указанный запрет будет распространяться на "учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". При этом оговаривается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому "предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права".

Так, согласно законопроекту, лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, замруководителя, руководителем структурного подразделения или его заместителем не могут быть избраны депутатами Госдумы до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Для рядовых участников таких организаций или причастных к их деятельности срок ограничений составляет три года.

В настоящее время законодательство запрещает избираться депутатами Госдумы гражданам, осужденным, в частности, "за совершение преступления экстремистской направленности, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, и имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление" (в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений после снятия и погашения судимости должны пройти еще 10 и 15 лет соответственно).