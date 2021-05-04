Путин наградил медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Президент удостоил более 240 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции. Некоторые медики награждены посмертно, в частности, старшая медсестра городской больницы №4 города Владимира Лариса Груздева, врач Калининградской областной клинической больницы Светлана Соловьева, заведующий отделением Центральной больницы города Кирова Михаил Толмачев и другие.

Еще пять медицинских сотрудников получили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.