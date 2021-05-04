В Севастополе удешевили строительство медкластера почти на 1 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Проект строительства медицинского кластера в Севастополе удалось удешевить почти на 1 млрд рублей за счет изменений, связанных с фундаментом больницы скорой медицинской помощи. Об этом во вторник в ходе рабочей поездки в Севастополь журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы идем по медцентру с определенным отставанием, но по объективным причинам. Пришлось потратить время на перепроектирование, убрали излишние требования, связанные с фундаментом. Убрав эти все требования, удешевили почти на 1 млрд проект и сейчас поставлена задача ускорять строительство", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в целом, в строительных объектах Севастополя ситуация удовлетворительная. По его словам, "кое-где есть отставания, но по объективным причинам".

Как пояснили ТАСС в правительстве Севастополя, речь идет об экономии средств при устройстве фундамента больницы скорой медицинской помощи - одной из трех, которые должны войти в кластер.

В июне 2020 года, когда был подписан контракт на строительство БСМП, была заявлена сумма 7 млрд 580 млн рублей. Еще в 4 млрд оценивался проект онкологического центра, стоимость строительства инфекционной больницы не называлась, а во вторник губернатор Михаил Развожаев заявил о том, что этот проект и вовсе отложен до 2025 года.

Ранее сообщалось, что на единой площадке в Севастополе планируется построить три новых здания для больниц. Кластер будет включать в себя онкологический диспансер, больницу скорой медицинской помощи, и новую инфекционную больницу. ООО "РТ-СоцСтрой" (структура госкорпорации "Ростех") уже взялось за строительство больницы скорой медицинской помощи и онкоцентра на площадке медицинского кластера, он же может стать подрядчиком и для третьего объекта, который должен быть построен на этой площадке, - нового здания инфекционной больницы.