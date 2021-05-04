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Пандемия COVID-19

Путин наградил представителей некоторых регионов России за вклад в борьбу с коронавирусом

Награды и благодарности получили сотрудники энергетических компаний и профильных университетов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал распоряжение о награждении врачей, ученых, учителей, научных сотрудников из регионов России Почетной грамотой президента и объявил им благодарность за вклад в борьбу с коронавирусом, создание и налаживание производства вакцины, организацию образовательного процесса в условиях пандемии и другие заслуги. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награждены сотрудники Башкирского государственного медицинского университета. За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции отмечены сотрудники школ Курской области, Республики Алтай, Красноярского края, Рязанской области, Карачаево-Черкесской Республики, Новосибирской области.

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса награды и благодарности получили сотрудники энергетических компаний, профильных университетов, представитель союза ветеранов энергетики.

За развитие связи, информационных технологий и массовых коммуникаций были отмечены представители районных, муниципальных, региональных и федеральных СМИ, среди которых - замдиректора Уральского регионального центра информационного агентства ТАСС Татьяна Яицкая.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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