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Пандемия COVID-19

Путин объявил благодарность сотрудникам Центра им. Гамалеи за создание вакцины

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Н. Ф. Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

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"За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) объявить благодарность президента Российской Федерации: Ковыршиной Анне Витальевне - младшему научному сотруднику лаборатории, <...> Курнееву Андрею Владимировичу - водителю автомобиля, <...> Лебедеву Алексею Александровичу - водителю автомобиля, <...> Телегиной Анастасии Александровне - ведущему инженеру лаборатории", - говорится в документе.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название "Спутник V". Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат уже зарегистрирован во многих странах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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