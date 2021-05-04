Путин объявил благодарность сотрудникам Центра им. Гамалеи за создание вакцины

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Н. Ф. Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Что известно о российских вакцинах

Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах

На эту тему

"За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) объявить благодарность президента Российской Федерации: Ковыршиной Анне Витальевне - младшему научному сотруднику лаборатории, <...> Курнееву Андрею Владимировичу - водителю автомобиля, <...> Лебедеву Алексею Александровичу - водителю автомобиля, <...> Телегиной Анастасии Александровне - ведущему инженеру лаборатории", - говорится в документе.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название "Спутник V". Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат уже зарегистрирован во многих странах.