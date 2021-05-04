В Астраханской области почти 300 тыс. особей воблы попали в непроточный водоем и погибли

АСТРАХАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Почти 300 тыс. особей воблы погибли под Астраханью из-за попадания в непроточный водоем. Происшествие произошло из-за того, что неизвестные открыли и украли задвижку воды в дренажной системе, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

"В результате противоправных действий неизвестных лиц 285 тыс. особей воблы попали в непроточный водоем и погибли от удушья. По результатам осмотра была установлена причина замора: открыта и украдена металлическая задвижка воды в дренажной системе, из-за чего вместе с подъемом воды рыба зашла в непроточный канал и погибла от кислородного голодания", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в Володарском районе Астраханской области, в районе бывшего колхоза "Курмангазы". На место прибыли специалисты службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, ФГБНУ "КаспНИРХ" и природоохранной прокуратуры, службы организовали административное расследование.

По словам исполняющего обязанности руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергея Смирнова, специалисты сейчас устанавливают, в чьей зоне ответственности находится гидротехническое сооружение.

"Уже сейчас можно сказать, что в преддверии весеннего паводка работы по проведению противопаводковых мероприятий, включая контроль за состоянием гидротехнических сооружений, муниципальным образованием "Володарский район" велись недостаточно добросовестно. Мы об этом предупреждали", - сказал он.