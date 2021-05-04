Более 200 пунктов подготовили под Ярославлем к приему людей с подтопленных участков

ТАСС, 4 мая. Власти Ярославской области подготовили 210 пунктов временного размещения (ПВР) для приема более 113 тыс. жителей территорий, подтопленных из-за повышенных сбросов на Рыбинской гидроэлектростанции (ГЭС) и подъема уровня Волги. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

"По поручению главы региона Дмитрия Миронова проведена подготовительная работа по максимально оперативному развертыванию пунктов временного размещения для пострадавших. На данный момент к развертыванию готовы 210 ПВР вместимостью более 113 тыс. человек, один мобильный городок жизнеобеспечения вместимостью 100 человек. Приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ярославской области в составе 100 человек и 15 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, при неблагоприятном развитии паводка возможно подтопление Ярославля, Рыбинска, Углича, населенных пунктов Некрасовского и Ярославского районов области. По данным пресс-службы, за паводком следят с помощью беспилотников, ведется наблюдение на 32 гидропостах, трижды в сутки контролируют уровень воды в Волге. "Всего в зонах возможного затопления по сценарию неблагоприятного развития паводковой обстановки может оказаться 143 дома, в которых проживают 860 человек, в том числе 159 детей", - говорится в сообщении.

В Ярославской области из-за повышенных сбросов на Рыбинской ГЭС и подъема уровня Волги за сутки резко выросло число подтопленных приусадебных участков в семи садовых некоммерческих товариществах (СНТ) - с 272 до 422. Пострадавших нет, одна семья (два взрослых и ребенок) отселена из СНТ "Мономер" в двухкомнатную квартиру в город Туношна. Подтоплены ярусы набережных в Рыбинске и в Ярославле, они обесточены и огорожены сигнальными лентами, также отмечен перелив воды на низководном мосту в Ярославском районе у населенного пункта Устье с населением 128 человек, среди которых 32 ребенка.