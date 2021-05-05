Вильфанд рассказал о погоде в Москве на 9 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшими дождями и температурой днем в диапазоне 11-16 градусов тепла прогнозируется в Москве в День Победы, 9 мая. Однозначного решения о привлечении авиации для разгона облаков пока что нет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас прогноз такой - облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью прогнозируется 3-8 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла", - сообщил он.

По словам Вильфанда, прогноз на 9 мая будет уточняться каждый день, чтобы определить, понадобится ли разгон облаков для проведения парада Победы.

"Прогноз должен быть очень аккуратным. Могут надобиться активные воздействия на погоду, но если это будет возможно, потому что надо понимать, когда, в каких случаях это возможно. Такие мероприятия готовятся", - пояснил метеоролог.

Погода в предпраздничные дни

Вильфанд сообщил, что после холодного вторника в Москве погода улучшится, но кратковременные дожди не отступят.

"Будет веселее: небольшой дождь, но температура будет 12-15 градусов тепла. Местами [будет] небольшой дождь, существенных осадков не ожидается. 6 мая температура повысится - ночью она будет 7-9 градусов [тепла], днем - 17-19 градусов тепла, по области - до 20 градусов [тепла]. Будут кратковременные дожди, от этого не деться", - сообщил он.

В пятницу погода в Москве существенно не изменится, а 8 мая ожидается дождливый, облачный и прохладный день.

"Седьмого числа будет местами небольшой дождь, температура дневная будет 14-16 градусов тепла. Будет такая нормальная майская погода. А вот 8 мая погода будет дождливая, облачная. Температура будет уже чуть пониже - 11-16 градусов тепла", - отметил метеоролог.