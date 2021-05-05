Вильфанд предупредил о возможном ухудшении пожароопасной обстановки в некоторых регионах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и на юге Уральского федерального округа с 5 по 7 мая. Уровень пожарной опасности впервые вырастет до пятого класса с начала года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня", - сообщил он.

По словам Вильфанда, высокий риск возникновения лесных пожаров в данных регионах будет фиксироваться с 5 по 7 мая.