{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд предупредил о возможном ухудшении пожароопасной обстановки в некоторых регионах

Ситуация с пожарами может обостриться в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и на юге УрФО с 5 по 7 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и на юге Уральского федерального округа с 5 по 7 мая. Уровень пожарной опасности впервые вырастет до пятого класса с начала года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня", - сообщил он.

По словам Вильфанда, высокий риск возникновения лесных пожаров в данных регионах будет фиксироваться с 5 по 7 мая.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Times: в Британии людям старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса
По данным издания, в настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов препаратов
Читать полностью