МВД к концу 2022 года получит IT-разработку по распознаванию видео с заменой лиц

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. МВД России к ноябрю 2022 года получит программу "Зеркало", позволяющую выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен с помощью нейронных сетей - дипфейков. Об этом говорится в заключенном МВД контракте, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, научно-исследовательская работа "Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей", получит название "Зеркало (Верблюд)". "Работы по научно-исследовательской работе "Зеркало (Верблюд)" завершатся 30 ноября 2022 года. Цена контракта составляет 3,5 млн рублей", - говорится в документе. Сам контракт был заключен 4 марта.

В МВД считают, что данная разработка повысит уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по линии производства видеотехнических экспертиз и исследований.

Дипфейки представляют собой синтез видеоизображения, основанного на соединении и наложении кадров друг на друга при помощи искусственного интеллекта. В результате получается фейковое видео, которое внешне нельзя отличить от настоящего. Примером дипфейка является ролик с основателем SpaceX Илоном Маском, где он якобы поет песню "Трава у дома".

В МВД России ранее поясняли, что с помощью дипфейков легко можно подставить неугодного человека, вставив его изображение на видео, на котором совершается аморальный поступок или преступление. Кроме того, эксперты считают, что данной технологией очень легко могут воспользоваться телефонные мошенники, поэтому важно как можно скорее научиться быстро и эффективно выявлять такие подделки, отмечали в ведомстве.