Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Работа британского художника Бэнкси Love is in the Air ("Любовь витает в воздухе") будет продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Как сообщается во вторник на сайте аукционного дома, впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту.

По словам организаторов, оценочная стоимость картины Бэнкси составляет от $3 до $5 млн. При этом тот, кому удастся на аукционе 12 мая сделать наиболее высокую ставку, сможет оплатить покупку криптовалютой Bitcoin или Ethereum. Ставки, однако, по-прежнему придется делать в долларовом эквиваленте.

"Являясь одним из наиболее известных и провокационных художников XXI века, чьи уличные и студийные работы неизменно расширяют границы и вызывают споры по всему миру из-за уникального взгляда на политические и социальные проблемы, Бэнкси подрывает устои мира искусства", - отмечают организаторы. По их словам, "предлагая коллекционерам возможность купить Love is in the Air за криптовалюту, Sotheby's отдает должное наследию" художника.

"Это характерное нововведение, открывающее путь к дальнейшему применению криптовалют на аукционах Sotheby's, стало продолжением экспериментов аукционного дома с применением новых технологий <...>", - указывается в пресс-релизе. По словам организаторов, появление функции оплаты криптовалютой "позволяет переосмыслить и расширить" возможности аукционного дома.

Картина представляет собой холст размером 90 на 90 см, подписанный самим автором. На холсте масляными красками изображен участник акции протеста, бросающий букет цветов. Согласно описанию на сайте Sotheby's, полотно "напоминает о несправедливости и неравенстве", а также "посылает сигнал надежды". "Несомненно, эта смелая и декларативная работа помогла Бэнкси занять место в истории искусства, закрепив за ним репутацию творца, готового открыто и во всеуслышание обозначать свою позицию", - отмечают организаторы.

О Бэнкси

Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".