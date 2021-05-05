В Западной Сибири прогнозируется сложная ситуация с половодьем

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сезон паводков наступает на крупных реках Сибири с приходом весеннего тепла. Наиболее сложная гидрологическая ситуация в ближайшее время прогнозируется в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях. Возможны подъем воды до опасных отметок и подтопление прибрежных территорий, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На реках Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей наиболее сложная ситуация, обусловленная половодьем. На притоках Оби и самой Оби ситуация проблемная", - сообщил он.

По словам Вильфанда, гидрологическая обстановка на Оби обостряется в связи с наступлением второй фазы половодья, когда начинает таять снег в горах. Ожидаются повышение уровня воды до опасных отметок и подтопление прибрежных территорий в отдельных районах.