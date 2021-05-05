В КНДР 18,2% детей до пяти лет испытывают проблемы с ростом из-за недоедания

СЕУЛ, 5 мая. /ТАСС/. Почти каждый пятый ребенок в возрасте до пяти лет в КНДР страдает от задержки роста из-за хронического недоедания. Как сообщил в среду южнокорейский телеканал KBS, такие данные содержатся в совместном отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка.

По их сведениям, по состоянию на конец 2020 года в КНДР доля таких детей составила 18,2% (317,8 тыс. человек). Это на 7,9% меньше, чем в 2012 году, однако показатель все еще остается ниже международных стандартов.

Доля детей данного возраста с избыточным весом составила 1,9%, что на 0,6% больше, чем в 2012 году. В прошлом году в мире отставание в росте наблюдалось у 149,2 млн детей в возрасте до пяти лет.

В совместном отчете также отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции может усугубить продовольственную ситуацию, ограничивая доступ детей к полноценному питанию и нормальную физическую активность.