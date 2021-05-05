Центр "Вектор" проводит клинические испытания трехкратной вакцинации "Эпиваккороной"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков. Соответствующая видеозапись размещена в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

Рыжиков пояснил, что трехкратная вакцинация "Эпиваккороной" была проведена на приматах впервые еще в мае 2020 года, наблюдение за ними продолжается до сих пор. Другая группа животных из хорьков и морских свинок была иммунизирована таким способом в конце июля.

"И также были вновь иммунизированы хорьки и морские свинки, на которых мы проверяли сравнительную эффективность двукратной, трехкратной вакцинации. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего, на приматах", - заключил ученый. При этом при трехкратной вакцинации состав "Эпиваккороны" не меняется.

Как уточнил Рыжиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом "Эпиваккорона" вырабатывается у более чем 90% людей. "Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры. Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%", - сказал он.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.