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Пандемия COVID-19

Суд в Индии назвал "геноцидом" неспособность властей обеспечить больницы кислородом

В стране число заразившихся коронавирусом растет более чем на 300 тыс. в сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Высокий суд Аллахабада в Индии полагает, что нехватка медицинского кислорода в больницах, приведшая к многочисленным смертям пациентов с коронавирусной инфекцией, - это преступление местных властей, сравнимое с геноцидом. Как сообщает в среду телеканал NDTV, коллегия высокого суда этого города (в 2018 году город Аллахабад был переименован в Праяградж, но высокий суд сохранил название) на фоне большого общественного резонанса приняла постановление о начале судебного разбирательства по поводу летальных исходов, связанных с нехваткой кислорода в медучреждениях.

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"Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода", - цитирует телеканал мнение судей Аллахабада.

"Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?" - задают вопрос судьи.

Ранее 22 апреля высокий суд Дели призвал правительство страны "умолять, одалживать, красть, импортировать" кислород, но "найти способ помочь гражданам дышать".

В Индии число заболевших коронавирусной инфекцией растет более чем на 300 тыс. в сутки. Медицинские учреждения испытывают острую нехватку кислорода, а также медикаментов.

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ИндияПандемия COVID-19
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