В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности из-за коронавируса за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 382 315 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148. Как сообщило в среду ведомство на своем сайте , число летальных исходов возросло за 24 часа на 3 780 и достигло 226 188.

Отмеченный за сутки рост числа смертельных случаев из-за инфекции стал в Индии очередным антирекордом, предыдущий был зафиксирован 2 мая и составлял 3 689.

В Индии с 22 апреля фиксируется более 300 тыс. заразившихся ежесуточно. При этом растет число выздоровевших, оно увеличилось за сутки на 338 439 и достигло 16 951 731. На лечении на утро среды находятся 3 487 229 пациентов с коронавирусом, что на 40 096 больше, чем сутками ранее.

Прививку против коронавирусной инфекции в стране за последние 24 часа сделали 1 484 989 индийцев, общее число привитых граждан составило 160 494 188.

Премьер-лига по самому популярному в Индии виду спорта - крикету - во вторник приостановила на неопределенный срок чемпионат страны. Ранее игры проходили, но без зрителей. Власти полагали, что трансляция таких состязаний поможет гражданам легче переносить ограничения, связанные с пандемией. Но теперь игроков решено отправить по домам после нескольких выявленных случаев заражения среди спортсменов и других членов команд.