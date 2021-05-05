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Обрушение метромоста в Мехико
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Путин выразил президенту Мексики соболезнования в связи с катастрофой в метро Мехико

Президент РФ пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с катастрофой в метро Мехико, приведшей к многочисленным жертвам. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

В понедельник вечером на юге Мехико частично обрушился метромост. Два вагона проходившего по нему поезда рухнули с высоты около 10 м. По предварительным данным, погибли 23 человека, еще около 70 пострадали.

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Путин, Владимир ВладимировичМексикаРоссияЛопес Обрадор, Андрес МануэльОбрушение метромоста в Мехико
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