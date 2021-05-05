Путин выразил президенту Мексики соболезнования в связи с катастрофой в метро Мехико

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с катастрофой в метро Мехико, приведшей к многочисленным жертвам. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

В понедельник вечером на юге Мехико частично обрушился метромост. Два вагона проходившего по нему поезда рухнули с высоты около 10 м. По предварительным данным, погибли 23 человека, еще около 70 пострадали.