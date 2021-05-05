Посольство РФ в Эстонии перед Днем Победы проведет субботники на военных захоронениях

ТАЛЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии в рамках акции "Прибалтийский субботник" до Дня Победы 9 мая проведет уборку более 10 советских военных захоронений на территории республики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в диппредставительстве.

"В течение последних полутора-двух недель дипломаты и сотрудники посольства участвуют в запущенной нами акции "Прибалтийский субботник", - сказали в диппредставительстве. - Суть акции заключается в том, что жители Эстонии могут найти ближайшее к своему месту жительства советское военное захоронение и в свободное время с соблюдением всех коронавирусных ограничений провести небольшой субботник, просто подготовить мемориал ко Дню великой Победы".

"Посольство, естественно, не осталось в стороне, - добавили дипломаты. - Вплоть до 8 мая мы будем тоже участвовать в этом субботнике. Всего будет, наверное, более 10 военных захоронений, где покоятся солдаты Красной Армии. Наши сотрудники выезжают и убирают территорию вокруг монумента".

Как отметили в диппредставительстве, в День Победы сотрудники и дипломаты также посетят несколько точек в Эстонии, где расположены монументы воинам-красноармейцам. Однако из-за действующих коронавирусных ограничений посольство не будет оповещать заранее, когда и какие именно объекты его сотрудники планируют посетить.