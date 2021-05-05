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Путин поздравил сотрудников криптографической службы России со 100-летием со дня создания

Президент также отметил вклад ветеранов службы в развитие уникальной криптографической школы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы России со 100-летием со дня создания. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Отрадно, что нынешнее поколение ученых, инженеров, специалистов службы трудится с полной самоотдачей, проводит большую востребованную работу, направленную на совершенствование средств защиты информации и разработку различных видов шифров, в условиях новых вызовов и угроз, активного внедрения современных технологий проявляет инициативу, творческий подход и настойчивость в достижении поставленных целей, на высочайшем уровне обеспечивает безопасность государственных информационных ресурсов", - подчеркнул президент.

Путин также отметил вклад ветеранов службы в развитие уникальной криптографической школы, создание Академии криптографии РФ и воспитание квалифицированных специалистов.

Криптографическая служба России создана постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 5 мая 1921 года. Она обеспечивает с помощью шифровальных средств защиту информации.

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