Нарышкин: память о борьбе с фашизмом остается нравственным ориентиром для РФ и Словакии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Память о борьбе с фашизмом, символом которой является Вечный огонь, остается общим нравственным ориентиром для российского и словацкого народов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в среду на церемонии взятия частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве для передачи ее в Словакию.

"У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания. Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться", - сказал он.

Нарышкин отметил, что частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата передана представителям гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии". Байкеры привезут эту частицу к себе на родину, чтобы зажечь памятные огни в Братиславе, Банска-Бистрице, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике. Они зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах в 150 населенных пунктах в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня".

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы Нарышкин отметил, что, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига несколько стран Центральной и Восточной Европы. "Более миллиона бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни вдали от родной земли. Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы, хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной армии. При этом около 17 тыс. наших бойцов остались лежать в словацкой земле", - сказал председатель Российского исторического общества.

В церемонии передачи частицы Вечного огня приняли участие заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, а также представители Министерства иностранных дел РФ, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.