Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Болгария может начать прием документов на визы россиянам не раньше 17 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении визового центра Болгарии в Москве.

"Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая", - указали в визовом центре.

Заранее подавать документы нецелесообразно.

Ранее в интервью ТАСС исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что республика открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". Она уточнила, что консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят работу на территории России сразу после пасхальных праздников, с 5 мая, а согласование регулярных и чартерных полетов между двумя странами пока продолжается.