На сервисе Russpass опубликовали маршруты и туры ко Дню Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тематические туры и маршруты по России ко Дню Победы опубликовали на туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

"Специальный раздел на Russpass объединил больше 50 готовых маршрутов и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны. Здесь собраны идеи, как провести праздничные выходные с семьей и друзьями. Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов, все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы", - приводятся в сообщении слова заместите мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, маршрут по столице посвящен битве за Москву. В списке объектов для посещения - обелиск "Москва - город-герой", мемориал "Могила Неизвестного Солдата" и мемориальный комплекс "Штыки", а также Государственный музей обороны Москвы и Музей Победы на Поклонной горе. В Музее Победы накануне праздника, 7 мая, открывается новая экспозиция "Мир после войны".

"Маршрут по Волгограду начинается от историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. А одна из дальнейших остановок - знаменитый дом Павлова, в котором около двух месяцев героически держала оборону группа советских солдат. Позже с торца здания воздвигли колоннаду и памятник-барельеф со словами "58 дней в огне", - говорится в сообщении.

Также на Russpass представлены туры и экскурсии по Амурской, Брянской, Псковской, Тверской областям и другим регионам России. Например, экскурсия "Летят журавли" по Тверской области включает посещение Ржевского мемориала советскому солдату. Фигура высотой 25 м установлена в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны.