Канцлер Австрии заявил о необходимости быстрого решения EMA при регистрации "Спутника V"

ВЕНА, 5 мая. /ТАСС/. Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимо ускорить процесс принятия решений по вопросу регистрации российской вакцины "Спутник V" и другим темам. С таким заявлением выступил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц, говоря об анонсированных в апреле поставках "Спутник V", объяснил журналистам, что Австрия решила использовать российский препарат только после регистрации европейским регулятором. "В связи с тем, что нет регистрации ЕМА, нет и поставок. Потому что ни Россия не заинтересована в том, чтобы у нас без применения лежали страстно желанные в других местах дозы вакцины, ни нам это не принесет пользы, если дозы вакцины будут поставлены, но мы их не используем", - рассказал Курц.

"В целом мне бы хотелось, это касается не только "Спутника", но, обращая внимание на последние полгода, ЕМА для многих решений требовалось очень, очень много времени. Чем быстрее будут приниматься эти решения, я думаю, тем лучше. Эта тема не закончится, это касается вакцинации молодежи, вакцинации в будущем при мутациях. Здесь помогут, разумеется, быстрые решения", - подчеркнул Курц.

4 мая Курц сообщил, что Австрия завершила переговоры о контракте на закупку российской вакцины "Спутник V" и ожидает решения EMA о ее регистрации для использования препарата. Ранее Курц отмечал, что поставка в Австрию "Спутник V" будет реализована только после ее регистрации EMA.