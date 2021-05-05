В центре Чумакова не исключают трехкратную вакцинацию "Ковиваком"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Центр имени Чумакова изучает вопрос трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом "Ковивак", сообщил в среду ТАСС директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. Он не исключил, что некоторым людям, в зависимости от их индивидуальных особенностей, потребуется третья доза вакцины.

"Этот вопрос изучается", - сказал директор центра, в котором была разработана вакцина "Ковивак".

По словам Ишмухаметова, разработчики вакцины сами привились вакциной "Ковивак" на этапе исследований. "Это было более полугода назад. Никто из них не заболел", - сказал директор Центра им. Чумакова.

"Мы не гонимся за астрономическим уровнем антител, наша задача - максимально щадящим способом обеспечить от тяжелого течения заболевания. Важна эпидемиологическая эффективность, т.е. снижение заболеваемости", - отметил собеседник агентства.

Минздрав 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН" (Центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).