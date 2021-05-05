В Москве открыли выставку, посвященную участию казахстанцев в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Посольство Казахстана в РФ в среду открыло на Чистопрудном бульваре выставку, посвященную участию казахстанцев в Великой Отечественной войне, а также экспозицию по случаю 30-летия независимости республики, передает корреспондент ТАСС.

На выставке представлены архивные фотографии и информация о подвигах казахстанцев в годы войны. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев напомнил, что из Казахстана на фронт ушли почти 1,2 млн человек, половина из них погибли.

"День Победы - очень важная дата в жизни наших стран, наших народов, потому что это одно из событий, которое является основой для того, чтобы мы сохранили и развивали наше будущее сотрудничество. Это одна из тех страниц истории, которые объединяют наши народы, - подчеркнул посол. - Сегодня очень важно сохранить тот дух взаимовыручки, сотрудничества, братства, который был между всеми народами Советского Союза в тот период".

В экспозицию, посвященную 30-летию независимости республики, входят фотографии, на которых запечатлена история становления страны, ее знаменитые памятники культуры, уникальная природа и приводятся статистические данные, подробно рассказывающие об особенностях Казахстана.

"Сегодняшняя выставка показывает развитие нашей республики с момента обретения независимости. Но красной линией также проходит дружба с нашим великим соседом, с нашим первым союзником Российской Федерацией", - отметил глава диппредставительства.

Он обратил внимание, что российско-казахстанское сотрудничество выходит на новый уровень - в Казахстане открываются сборочные предприятия российских производителей, запускаются производства нефтехимических продуктов.