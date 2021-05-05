Эрмитаж открыл выставку православных церковных облачений XVII - ХХ веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил на выставке облачения православных священников, которые использовались на церковных службах XVII - начала ХХ веков. Выставка в Малой церкви Зимнего дворца начала работу 5 мая и продлится до 13 марта 2022 года, сообщила пресс-служба музея.

"Православные церковные облачения - самостоятельная и обособленная группа памятников в собрании Эрмитажа. Как и культурные традиции русского православия, характер священнических одежд уходит своими корнями в Византию. В отличие от светского костюма, церковное облачение не было подвержено изменениям формы под влиянием моды, сохраняя канонические черты на протяжении веков. Вместе с тем в его отделке, использовании тех или иных тканей, характере вышивки изменения все же происходили и связаны они были, в том числе, с господствовавшими стилями в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве", - говорится в описании выставки.

Самые ранние облачения в эрмитажном собрании относятся XVII веку. Как отметили представители музея, в этот период из-за отсутствия собственного крупного мануфактурного производства в России для создания облачений использовались в основном привозные восточные и западноевропейские ткани. Их украшали вышивками лицевого и золотого шитья, драгоценными камнями и металлами. Среди подобных вещей Фелонь из зеленого шелка, сшитая из иранской ткани XVII века с вышитым оплечьем русской работы.

В XVIII веке, когда в России активно развивались шелкоткачество, производство хлопчатобумажных тканей и набивное дело, появлялось все больше облачений, созданных из материалов отечественных производителей, не уступающих привозным. Особенно эффектными и разнообразными по способу отделки выглядят богослужебные одежды XIX века, времени, когда по всей Европе стали увлекаться различными стилями прошлого. В этот период в оформлении православных облачений нередко сочетаются европейские влияния и русские традиционные техники.

В экспозицию включен комплект облачения из фиолетового бархата, с вышитым знаком Ордена Святого Александра Невского (середина XIX века), в котором золотое шитье покрывает практически полностью весь фон из ткани. На выставке можно увидеть уникальный комплект облачения священника (фелонь и епитрахиль) с вышивкой металлической нитью по белому муару, на подкладке сохранилась надпись: "Из подвенечного платья Государыни Императрицы Александры Федоровны. Пожертвовано в 1842 году января 12 дня" и другие предметы облачений, которые использовались во время торжеств, связанных с российским императорским домом.

Впервые на экспозиции показаны эскизы облачений полковых священников российской гвардии, которые относились к отдельной группе представителей церкви и были важными фигурами в русской армии. Рисунки этих облачений конца XIX века выделяет цветовая гамма, соответствующая цветам мундиров гвардейских полков.