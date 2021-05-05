В Берлине открылась выставка фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Выставка снимков фотографа Евгения Халдея (1917-1997), который был военным фотокорреспондентом ТАСС и вел репортажную съемку на протяжении всей Великой Отечественной войны, открылась в среду в Русском доме в Берлине.

Километры пленки и тысячи дней. Жизнь и работа фотографа Евгения Халдея Рассказываем об одном из самых знаменитых фотокорреспондентов ТАСС

На выставке, которая получила название "Суд Народов", представлены около 40 работ советского фотографа. Кроме того, среди экспонатов показаны снимки, сделанные корреспондентом Николаем Петровым. "Желаю, чтобы эта запечатленная в снимках правда сохранилась в наших сердцах", - сказал на церемонии открытия посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он поблагодарил все стороны, которые предоставили материалы для выставки, в том числе и агентство ТАСС.

В Русский дом также были приглашены проживающие в ФРГ ветераны. В честь приближающегося Дня Победы им были вручены поздравительные письма президента России Владимира Путина. "Донести поколениям правду о минувшей войне, не допустить неправильных толкований и фальсификации - это одна из наших самых важных задач, - сказал Нечаев. - Мы помним о прошлом, но устремлены в будущее. Мы прошли трудный послевоенный путь, было непросто протянуть друг другу руки и добиться примирения. Надеемся, что никакого отчуждения не будет допущено".

В конце апреля выставка работ Халдея открылась в мемориальном комплексе "Нюрнбергские процессы" на юге Германии.