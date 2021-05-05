"Марш памяти" и "Бессмертный полк" пройдут 9 мая в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Шествие и акция "Бессмертный полк" пройдут в День Победы в Кишиневе. Об этом на брифинге в среду сообщили представители Национального координационного комитета "Победа", объединяющего десятки неправительственных организаций.

"9 мая приглашаем вас принять участие в "Марше памяти" и акции "Бессмертный полк". Собираемся на главной площади", - обратился к жителям республики председатель комитета Алексей Петрович.

Ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия в мае были отменены.

В апреле 2021 года интенсивность распространения COVID-19 в Молдавии пошла на спад. Если в марте в республике ежедневно регистрировалось 1,5-2 тыс. заражений, то к концу апреля в день регистрируется не более 500 новых случаев. На прошлой неделе здесь был отменен режим чрезвычайного положения, а также запрет на массовые мероприятия и другие ограничения.