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День Победы - 2021

"Марш памяти" и "Бессмертный полк" пройдут 9 мая в центре Кишинева

В прошлом году мероприятия не состоялись из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса

КИШИНЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Шествие и акция "Бессмертный полк" пройдут в День Победы в Кишиневе. Об этом на брифинге в среду сообщили представители Национального координационного комитета "Победа", объединяющего десятки неправительственных организаций.

"9 мая приглашаем вас принять участие в "Марше памяти" и акции "Бессмертный полк". Собираемся на главной площади", - обратился к жителям республики председатель комитета Алексей Петрович.

Ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия в мае были отменены.

В апреле 2021 года интенсивность распространения COVID-19 в Молдавии пошла на спад. Если в марте в республике ежедневно регистрировалось 1,5-2 тыс. заражений, то к концу апреля в день регистрируется не более 500 новых случаев. На прошлой неделе здесь был отменен режим чрезвычайного положения, а также запрет на массовые мероприятия и другие ограничения.

 

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МолдавияДень Победы - 2021
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