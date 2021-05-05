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Пандемия COVID-19

Лавров: Россия обсуждает с ВОЗ поставку в Палестину оборудования для лечения инфекций

Имеется в виду направление 10 лечебных модулей и 10 хирургических модулей для оказания содействия палестинцам, отметил глава МИД РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия планирует направить в Палестину лечебные модули для борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

"Сейчас МЧС России и ВОЗ обсуждают новый проект, который также будет полезен в борьбе с коронавирусной инфекцией, но является более широким подходом к взаимодействию по улучшению санитарной обстановки. Имеется в виду направление 10 лечебных модулей и 10 хирургических модулей для оказания содействия палестинцам в том числе в лечении инфекционных заболеваний", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПандемия COVID-19
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