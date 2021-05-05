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Приморские полицейские спасли попавших в колодец енота-альбиноса и дальневосточного кота

Один из сотрудников полиции спустился в яму и помог животным вылезти
© УМВД России по Приморскому краю

ТАСС, 5 мая. Сотрудники полиции спасли дальневосточного лесного кота и енота-альбиноса, попавших в заброшенный колодец в Ханкайском районе Приморского края. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудники полиции совершали ежедневный обход территории села Новокачалинск. В заброшенном колодце они увидели диких животных. Это были дальневосточный лесной кот (леопардовая кошка), который занесен в международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края и енот-альбинос", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские попытались сначала вызволить животных с помощью длинной палки, но ни енот, ни кот не смогли взобраться по ней. Тогда один из сотрудников полиции спустился в яму и помог им выбраться.

Краснокнижную кошку и енота отпустили на волю.

Дальневосточный лесной кот или амурский кот - северный подвид бенгальской кошки, редкий вид, распространенный на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Размер - чуть больше домашней кошки.

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