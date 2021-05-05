Систему мониторинга многолетней мерзлоты планируют создать в России после 2024 года

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Законопроект о создании системы мониторинга многолетней мерзлоты в России на базе Росгидромета представлен для общественного обсуждения в среду. Систему планируется создать в два этапа: с 2022 по 2024 годы планируют разработать методы и технологии мониторинга, а после 2024 года приступить к непосредственному созданию, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает создать государственную систему мониторинга многолетнемерзлых грунтов (многолетняя мерзлота, криолитозона). Для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона: "Об охране окружающей среды" и "О гидрометеорологической службе". Законопроект, вносящий изменения, разработан и опубликован для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

По мнению главы министерства Александра Козлова, данная система мониторинга позволит предупреждать экологические катастрофы, в том числе аварии на промышленных объектах.

"Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах. Поэтому очевидно, что государству нужна система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты. Мы должны защитить природу от экологических катастроф", - приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что создать государственную систему мониторинга многолетней мерзлоты предлагается на базе наблюдательной сети Росгидромета. Этот процесс будет включать два этапа: пилотный и основной. "На первом этапе (с 2022 по 2024 годы разработают методы и технологии мониторинга исключительно для Арктической зоны России на основе опыта пунктов, которые работают на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. После дооснащения эти пункты войдут в общероссийскую систему, которая будет создана уже на втором этапе (после 2024 года) и "накроет" территорию всей криолитозоны страны", - поясняет пресс-служба.