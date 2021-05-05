На Ямале зафиксировали массовую гибель оленей от голода

ТАСС, 5 мая. Массовая гибель диких оленей из-за бескормицы зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Потери пока подсчитать невозможно, олени всю зиму пасутся в свободном выпасе, они перемешались и ходят небольшими группами. Мертвые животные встречаются по всей северной тундре, в том числе и дикие олени, также страдающие от бескормицы. <…> Теперь в помощь оленям ранняя весна - уже при нас после нескольких теплых солнечных дней ледяные верхушки холмов начали оттаивать", - говорится в сообщении.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восемь месяцев.