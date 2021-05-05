Премьер Греции объяснил прием привитых туристов из России безопасностью "Спутника V"

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Греция готовится с 14 мая начать принимать российских туристов, которые привились препаратом "Спутник V", поскольку считает эту вакцину безопасной и эффективной. С таким заявлением в среду выступил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью британской газете Financial Times.

"Россия - важный рынок для нас. На основании тех данных, что мы видели, мы считаем российскую вакцину безопасной и эффективной. Разумеется, она пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), и мы также не одобрили ее. Мы в этом вопросе следуем рекомендациям ЕМА. Однако я не вижу проблемы в том, чтобы разрешить въезд в страну на неделю людям, привитым "Спутником V", - заявил он.

Власти Греции планируют открыть массовый туристический сезон 14 мая. Ранее министр туризма республики Харис Теохарис сообщил, что Россия будет одной из стран, граждане которой смогут посещать Грецию "без ограничений". "Они должны быть либо вакцинированы, либо иметь антитела к коронавирусу, либо иметь отрицательный результат теста до приезда в нашу страну. При въезде в Грецию выборочные проверки будут продолжены, и в случае обнаружения случая инфицирования он [прибывший в страну] будет немедленно изолирован", - сказал глава ведомства, заверив, что Греция будет принимать и "тех путешественников, которые были вакцинированы российской вакциной "Спутник V".