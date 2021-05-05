Памятник зайцу у Петропавловской крепости в Петербурге вернули на место после ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Памятник зайцу у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, в Санкт-Петербурге отремонтировали и вернули на место - на один из ледорезов моста. Об этом сообщается в среду на сайте отвечающей за содержание мостов компании "Мостотрест".

"5 мая на свое место вернулся самый знаменитый заяц Петербурга. Памятник зверьку на один из ледорезов Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость, после ремонта вернули сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест", - говорится в сообщении.

Специалисты демонтировали памятник в марте, чтобы отремонтировать ледорезы (сваи моста), предохраняющие опоры от ледохода. Из-за ледовой нагрузки они накренились, часть свай сильно повредилась. Вместе с ремонтом ледорезов специалисты привели в порядок и памятник - зайца почистили и покрасили.

На данный момент отремонтировано четыре ледореза, еще столько же предстоит восстановить. В компании отметили, что все работы планируется завершить до конца мая.