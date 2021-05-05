Польша готова выкупить вакцину J&J у Дании, которая отказалась ее использовать

ВАРШАВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство Польши предложило руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J), от которого там было решено отказаться. Соответствующее предложение содержится в распространенном в среду письме польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, направленном датскому правительству.

"Поляки относятся к вакцинации положительно, и все больше и больше моих соотечественников получают пользу от защиты, которую дают вакцины. В последние дни я узнал, что Дания решила отказаться от вывода вакцины Johnson & Johnson на внутренний рынок. Если Дания примет решение перепродать часть своих запасов, Польша готова закупить эти вакцины. Для Польши и поляков это было бы чем-то большим, чем взаимовыгодная сделка. Это означало бы жест солидарности, укрепляющий наше партнерство", - написал Моравецкий.

Ранее Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом фирмы Johnson & Johnson. По данным телеканала TV 2, это решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов" после прививок этим препаратом, передает телеканал. Как сообщает ТV 2, вакцина будет исключена из программы вакцинации в стране против COVID-19.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 г. За минувшие месяцы в страну поступило более 15,3 млн доз вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 12,2 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 9,1 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 3,1 млн.