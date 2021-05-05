Зеленский распорядился ускорить темпы вакцинации от коронавируса

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил в среду во время селекторного совещания по вопросам противодействия распространению COVID-19, сообщил офис главы государства.

"Ко Дню независимости [24 августа] большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать", - сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации, поскольку это, по словам главы государства, - "единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией".

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что темпы вакцинации планируется наращивать. По его словам, система здравоохранения Украины позволяет прививать 400-500 тыс. человек в сутки при наличии вакцины. Он сообщил, что сейчас в стране работают 11 тыс. прививочных кабинетов.

Кроме этого, по сообщению президентского офиса, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что на Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.

По данным Минздрава, в стране с начала кампании по вакцинации населения, которая началась 23 февраля, к 5 мая привиты против коронавируса 759 434 человека, в том числе 3 425 человек в течение суток. Две дозы вакцины получили 303 человека. В листе ожидания вакцинации находятся более 500 тыс. граждан. Для инъекций в стране применяют произведенный в Индии препарат Covishield, CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, вакцину американской компании Pfizer и AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

С начала пандемии на Украине выявили 2 091 986 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 576 за прошедшие сутки, скончались 45 077 пациентов, из которых 161 за сутки. Выздоровели за прошедшие сутки 7 728 человек, за время пандемии - 1 697 358.